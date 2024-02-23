كريم بنزيما يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن إتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق إتحاد جدة السعودي حقيقة رغبته في الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري.
وقال كريم بنزيما في تصريحات تليفزيونية: “ أتدرب بشكل جيد خلال الفترة الاخيرة وأتمنى الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، أنا سعيد بتواجدي في نادي الإتحاد ".
وأضاف: “ ما قيل عن رغبتي في مغادرة الاتحاد غير حقيقي انا سعيد في المملكة العربية السعودية ”.
وأكمل بنزيما: “ ابذل قصارى جهدي دائماً ومستعد للمشاركة بإستمرار ولا توجد لدي مشكلة مع أحد منذ إنضمامي للفريق ”.
وعن سر استبعاده من معسكر جدة الأخير قال كريم بنزيما: “ عليكم أن تسالوا المدرب لقد كنت جاهزاً وأتدرب بشكل طبيعي، هذا كل ما يمكنني قوله ”.
وأتم: “ نحتاج دائماً لدعم جماهيرنا، واشكرهم على الأجواء الرائعة التي يوفرونها لنا خلال المباريات ”.