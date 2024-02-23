مفاجأة كبيرة.. أجويرو يمكنه العودة للعب كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف طبيب القلب المعالج للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، أن “الكون” يمكنه العودة للعب كرة القدم مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن أجويرو اعتزاله كرة القدم بعد تشخيصه بالإصابة باضطراب نظم القلب، وذلك عندما شعر بالدوار في مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، تحديدًا في الـ 30 من أكتوبر 2021، ليتم نقله للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة، التي أثبتت مرضه.

ولعب أجويرو لـ أتلتيكو مدريد قبل الانتقال لـ مانشستر سيتي واللعب لصفوفه لمدة 10 أعوام، ومن ثم الذهاب لـ برشلونة في رحلة لم تمتد طويلًا، مع العلم أن المهاجم الأرجنتيني يشارك في دوري الملوك الذي أسسه زميله السابق جيرارد بيكيه.

وفي بث مباشر عبر تطبيق "تويتش"، خرج أجويرو ليوضح أنه يتدرب من أجل العودة إلى كرة القدم، ليتصل بطبيب القلب الخاص به.

وقال المهاجم الأرجنتيني: "الناس يسألونني، حسنًا، لا أعرف… ما رأيك؟ كيف سيكون حالي خلال 20 دقيقة من اللعب؟ لا أعرف إذا كانت 20 دقيقة، بل عشر دقائق”.

ورد الطبيب بالقول: "لن تواجه أي مشاكل في اللعب لفترة طويلة، منطقيًا يتعين علينا إجراء الدراسات والفحوصات التي تتوافق بالفعل وتجعلك تركض كما لو كنت في مباراة.. عندما تقترب من قلبي الدفاع، إذا كان عليك القيام بخدعة أو شيء من هذا القبيل، عليك أن تكون مستعدًا بشكل جيد للقيام بذلك”.

وتتابع: لذلك أود أن أقول لك أن تستعد.. هناك أمل كما يمكن أن تقول، يجب أن تتعافى وأن تكون في حالة بدنية لللعب بعض الدقائق.. باختصار أمر عودتك ممكن”.

وبعد تصريحات الطبيب، احتفل أجويرو خلال البث المباشر، ليكشف عن خطته التي وضعها قبل الاعتزال.

وقال سيرجيو:” إذا اتصل بي كارلوس تيفيز (مدرب إنديبندينتي)، فماذا تتوقعوا مني أن أفعل؟.. كانت الفكرة أن أكون قادرًا على الانتقال هناك لمدة ستة أشهر أو عام، كانت الفكرة هي اللعب هناك ثم اعتزال اللعب لكن ذلك لم يحدث وقتها”.