ريال مدريد يخطط لاستعادة نجمه مجانا

أفادت تقارير صحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط لاستعادة خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب حاليا لصالح باريس سان جيرمان.

وحسبما أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، فأن نادي ريال مدريد، يهتم كثيرًا بالتعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي ينتهي عقده مع باريس في صيف 2026.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الملكي مستعدة للانتظار حتى انتهاء تعاقد حكيمي مع سان جيرمان، وضمه مجانا”.

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وأكدت، صحيفة “آس” أنه في كل الأحوال، لا ينوي أشرف حكيمي، مغادرة حديقة الأمراء في الصيف المقبل”.

الجدير بالذكر أن المغربي أشرف حكيمي قد انتقل إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

وتدرج اللاعب المغربي بين ناشئي ريال مدريد، وصعد للفريق الأول في أواخر 2017 قبل الرحيل معارا إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018.