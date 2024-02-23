بعد العودة لمنتخب ألمانيا.. توني كروس يسهل مهمة ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن إيجابية الخطوة التي اتخذها الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد، للبقاء في صفوف النادي الملكي، خلال الموسم المقبل.

وكان عقد كروس مع ريال مدريد، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وصرح اللاعب الألماني في أكثر من مناسبة، أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار في الملاعب أو الاعتزال بشكل نهائي.

ونشر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر “يواصل ريال مدريد أمله في بقاء توني كروس والاستمرار لموسم آخر، حيث تم إعداد عرض العقد الرسمي بالفعل”.

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وتابع “الأمر متروك لتوني لكن عودته إلى المنتخب الألماني للمشاركة في بطولة أوروبا تعتبر إشارة إيجابية”.

وأعلن النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، عودته لصفوف منتخب بلاده “المانشافت”، قبل خوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024، هذا الصيف.