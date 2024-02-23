نجم إنجلترا يفضل مانشستر يونايتد على برشلونة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف مهاجم مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي مايسون جرينوود، من إمكانية الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وكان نادي برشلونة الإسباني، قد أبدى اهتمامه بوقتِ سابق بضم جرينوود الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو الأمر الذي رحب فيه اللاعب الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن مايسون جرينوود، مستعد لتجاهل اهتمام نادي برشلونة، إذا قرر مانشستر يونايتد استعادته قبل بداية الموسم المقبل.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إن مايسون جرينوود، احترم القرار الذي اتخذه مانشستر يونايتد بإرساله إلى إسبانيا، لكنه كان دائما يريد العودة إلى الفريق بعد انتهاء تحقيق الشرطة معه، إنه يعتقد أن عليه دينا لسداده للجماهير والمدير الفني ويحب الحصول على فرصة ثانية”.

وأضاف المصدر، أن بالنسبة لجرينوود، مانشستر يونايتد هو أكبر وأفضل ناد في العالم، وإذا سنحت له الفرصة للعودة فسوف يفعل ذلك. برشلونة من بين عدد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه”.

وأوقف مانشستر يونايتد جرينوود في يناير 2022، بعدما تم اعتقاله للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء والسيطرة القسرية، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جرينوود في فبراير من العام الماضي.