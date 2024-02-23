مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة نجمه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعرض مهاجمه الدنماركي راسموس هويلاند، لاعب الفريق، لإصابة عضلية وغيابه في الفترة المقبلة.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا رسميًا، اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني قال فيه: “سيغيب راسموس هويلاند عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام يوم السبت بسبب إصابة عضلية”.

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وأضاف البيان: “من المتوقع أن تبقيه هذه الإصابة بعيدا عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

وتأتي إصابة المهاجم الدنماركي، في فترة تألقه وتوهجه مع الشياطين الحمر، حيث سجل 8 أهداف في آخر 8 مباريات بمختلف المسابقات.

الجدير بالذكر أن راسموس هويلاند، البالغ من العمر 21 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتالانتا الإيطالي مقابل 73.9 مليون يورو.

وشارك المهاجم الدنماركي، هذا الموسم في مختلف المسابقات، في 30 مباراة مع فريق المدرب إيريك تين هاج، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.