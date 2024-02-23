بمشاركة ليفربول.. مواعيد مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2024

يستعرض “كورة 365” مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بهذا الموسم 2023-2024، بعدما أسفرت القراعة على مواجهة متواضعة لفريق ليفربول الإنجليزي.

أجريت يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، قرعة دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي بنيخته الحالية، والتي شهدت مواجهات سهلة بين الفرق.

وأسفرت القراعة على وقوع ليفرول مع سبارتا براج، كما اصطدم روما الإيطالي مع برايتون الإنجليزي، أما وست هام يونايتد فسيتواجه مع فرايبورج.

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ومن المقرر أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم 7 مارس المقبل، ومباريات الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

علماً بأن مباريات هذا الدور، ستلعب بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، وحال التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لأشواط إضافية، ومن ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي

سبارتا براج – ليفربول

مرسيليا – فياريال

روما – برايتون

بنفيكا – رينجرز

فرايبورج – وست هام

سبورتنج لشبونة – أتالانتا

ميلان – سلافيا براج

قره باج – باير ليفركوزن