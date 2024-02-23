شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي قبل قليل صورة من داخل غرف ملابس الفريق قبل خوض مباراته مع ميدياما الغاني على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وميدياما اليوم هي الثانية بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، كانت المباراة الأولى يوم 25 نوفمبر 2023م في افتتاح مباريات دوري المجموعات، وانتهت بفوز الأهلي3- صفر، أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت سبع عشرة مباراة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 24 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و 4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على كل من أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا لبطال الدوري عام 1982، وميدياما في افتتاحية مباريات المجموعة هذا الموسم، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك في دور الثمانية لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري عام 1977 بنتيجة 3- صفر.



غرفة ملابس الأهلي



ملابس الأهلي



قمصان لاعبي الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الاهلي



غرفة ملابس الاهلي



غرفة ملابس الاهلي