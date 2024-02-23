الاثنين.. الإسماعيلي يخوض مرانه الختامي لمواجهة الجونة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم مرانه الختامي بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي استعدادًا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن يتوجه فريق الإسماعيلي بعدها في تمام الثانية عشر إلا ربع إلى مطار القاهرة تمهيدا للاقلاع في الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتايج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

ويستعد فريق الإسماعيلي لخوص للقاء مضيفه الجونة يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.