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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المصرية عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المقررة بينهما ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الممتاز.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري قد تأجلت بسبب ارتباط المنتخب الوطني ببطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بين شهري يناير وفبراير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الإثنين 15 أبريل 2024 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت

ويتصدر فريق إنبي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة حتى الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، ويليه زد في الوصافة بفارق نقطتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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