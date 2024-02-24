موعد مباريات الاهلي المؤجلة في الدوري المصري

أعلنت رابط الأندية المصرية، عن موعد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، المؤجلة من منافسات بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وكانت رابطة الأندية، قد أجلت العديد من المباريات لفريق الاهلي في الدوري المصري، بسبب ارتباطه بمواجهات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

موعد مباريات الاهلي المؤجلة في الدوري

1- الاهلي ضد بلدية المحلة – الجولة الخامسة – يوم الثلاثاء المقبل 27 فبراير.

2- يلعب الاهلي ضد زد – الجولة الثامنة – 11 أبريل المقبل.

3- ضد الاتحاد السكندري – الجولة التاسعة – 7 مايو.

4- يلتقي الاهلي مع الزمالك – الجولة العاشرة – يوم 15 أبريل.

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5- ضد فاركو – الجولة الحادية عشر – يوم 14 يوليو.

6- ضد الداخلية – الجولة الثانية عشر – 21 يونيو.

7- الاهلي ضد طلائع الجيش – الثالثة عشر – أول يوليو.

8- ضد بيراميدز – الرابعة عشر – يوم 12 يوليو.

مباريات الاهلي في الدوري المصري حتى الجولة 30

الجولة الخامسة عشر

يلتقي المارد الأحمر بنظيره البنك الاهلي، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة عشر

ستقام بين الاهلي وإنبي، يوم الجمعة الموافق 15 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة عشر

ويواجه فيوتشر، أحد يومي 3 أو 4 أبريل، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة عشر

يخوض الاهلي المواجهة ضد المصري، يوم الجمعة الموافق 19 من إبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة عشر

يلعب المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 23 من أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة العشرون

الاهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الحادية والعشرون

ستقام ضد الجونة، يوم السبت الموافق 4 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية والعشرون

الاهلي ضد بلدية المحلة، يوم السبت الموافق 11 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة والعشرون

الاهلي ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة والعشرون

وسيلتقي الفريق الأحمر ضد سموحة، يوم الأحد الموافق 19 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة والعشرون

ضد زد، يوم الإثنين الموافق 27 من مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة والعشرون

سيواجه الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة والعشرون

لقاء القمة ضد الزمالك، يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة والعشرون

الاهلي ضد فاركو، يوم الجمعة الموافق 28 من يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة والعشرون

ضد الداخلية، يوم الخميس الموافق 4 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرةد

الجولة الثلاثون

الاهلي ضد طلائع الجيش يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.