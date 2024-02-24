"دوري إنجليزي ومنتخب مصر".. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت الكثير من المباريات المهمة، حيث تقام 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، بجانب 5 مواجهات بدوري أبطال أفريقيا، و5 في الدوري الألماني وأربعة في الإسباني، ويلاقي منتخب مصر لكرة السلة نظيره مدغشقر في بطولة "أفرو باسكيت".

وتبدأ مواجهات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تستكمل مباريات نفس الجولة في الدوري الإيطالي والإسباني.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 5 مساء - beIN SPORTS 1

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

أستون فيلا ضد نوتنجهام - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

أفروباسكت

مصر ضد مدغشقر - 7 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ضد مازيمبي - 3 عصرا - لا يوجد في جدول البث

الوداد ضد جوانينج - 3 عصرا - beIN SPORTS 6

صن داونز ضد نواذيبو - 6 مساء - لا يوجد في جدول البث

شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز - 6 مساء - beIN SPORTS 6

الترجي ضد النجم الساحلي - 9 مساء - beIN SPORTS 6

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد بوخوم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

شتوتجارت ضد كولن - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5

يونيو برلين ضد هايدنهايم - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

فيردر بريمن ضد دارمشتات - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5

الدوري الإسباني

برشلونة ضد خيتافي - 5.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مايوركا ضد ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيكو مدريد ضد ألميريا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد إمبولي - 4 مساء - ssc

مونزا ضد ساليرنتانيا - 7 مساء - ssc

جنوى ضد أودينيزي - 9.45 مساء - ssc

الدوري الفرنسي

نانت ضد لوريان - 6 مساء - beIN SPORTS 4

بريست ضد ستراسبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 4

الدوري السعودي

الأهلي ضد الطائي - 4 مساء - ssc

الخليج ضد الحزم - 7 مساء - ssc

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