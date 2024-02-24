شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأحد باستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويتواصل غياب الثلاثى حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن مباراة فريقهم المقبلة أمام فاركو بالدوري بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة فاركو بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، ولايزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من الإصابة.

فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.

يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى كريم طارق وأحمد الشيخ في مباراة فاركو بعد تعافيهما من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد، ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا طوال فترة توقف الدوري حتى استعاد فورمته الفنية والبدنية.

وواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، قبل أن يتعافى مؤخراً وينتظم في التدريبات.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11.

تسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريرا فنيا عن فريق فاركو من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.