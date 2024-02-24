ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 24 فبراير 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات المرتقبة بمختلف الدوريات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي X بيراميدز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

جوانينج جالاكسي X الوداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نواذيبو X صن داونز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

يانج أفريكانز X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

النجم الساحلي X الترجي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء

برايتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس X بيرنلي – الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X خيتافي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو X إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا X مونزا – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

جنوى X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X كولن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X نانت – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X ستاد بريست – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة 1 SSC

الحزم X الخليج – الساعة 7 مساء على قناة 1 SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X أنقرة جوجو - الساعة 12:30 ظهرا

جازينتاب X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

قونيا سبور X هاتاي سبور – الساعة 6 مساء

فناربخشة X قاسم باشا – الساعة 6 مساء