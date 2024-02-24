شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود مروان عطية أمام بلدية المحلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مروان عطية لاعب خط الوسط فى مباراة بلدية المحلة بعدما غاب اللاعب عن مباراة ميدياما الغانى بسبب الايقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشهد تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغانى 3 تغييرات عن مباراة شباب بلوزداد الماضية بمشاركة عمرو السولية وكريم نيدفيد وبيرسي تاو بدلا من مروان عطية وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.