مانويل نوير يرفض الانتقال للنصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فشل مسؤولو نادي النصر السعودي، في إقناع الحارس العملاق مانويل نوير من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادٍ سعودي حاول استقطاب حارسي المرمى الألماني نوير بتقديم راتباً سنوياً قدره 30 مليون يورو مع مكافأة ، لكنه لم يوافق على العرض.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي السعودي المقصود هو النصر، لأنه كان يبحث عن حارس مرمى أجنبي جديد لتعزيز صفوفه في ظل غياب الكولومبي ديفيد أوسبينا فترة طويلة للإصابة.

وأشارت إلى أن العالمي يهتم بضم حراس مرمى عالميين مثل الألماني أندريه تير شتيجن، من برشلونة الإسباني، والأوكراني أندريه لونين، من ريال مدريد الإسباني، والسلوفيني يان أوبلاك، من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى الجانب الآخر، ينوي النصر بدء المفاوضات من أجل التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، ودخوله أيضًا في الفترة ذاتها ضمن قائمة اهتمامات الهلال، الذي جلب بعدها الحارس المغربي ياسين بونو.