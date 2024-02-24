يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه بيراميدز نظيره مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ويواجه كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عدة غيابات.

ويغيب عن بيراميدز كلا من، علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي ثلاثي الدفاع بسبب الإصابة.

وأعلن يورتشيتش تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي، كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، محمود عبد العاطي، محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، رمضان صبحي

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي مازيمبي في المركز الثاني، برصيد 7 نقاط.

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