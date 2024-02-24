الامارات | خورفكان يُسجل "أسرع هدف" في الدوري الإماراتي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الوافد الجديد على تشكيلة خورفكان، البرازيلي رانييل، أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعد مرور 12 ثانية، خلال انتصار فريقه على حتا 2-0 في مباراة الفريقين اليوم السبت في افتتاح المرحلة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ثم أضاف زميله الأوزبكي عزيزبك أمانوف الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وما زال هدف لاعب الوصل السابق خليفة عبدالله الذي سجله في مرمى دبا الفجيرة بعد مرور 10 ثوان فقط خلال لقاء الفريقين في إبريل 2013، يحتفظ بكونه أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين، ويأتي من بعده هدف البرازيلي أديلسون بقميص فريق الشباب (سابقاً) في الثانية 11 بمرمى الوحدة في ديسمبر 2013.