شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يستدعى 3 لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس. وجاءت الأسماء التي تم استدعاؤها كالتالي: - محمد حمد "جناح هجومي" - عمر عبد العزيز "حارس مرمى" - محمد إيهاب "حارس مرمى" من المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من الأحد 25 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء 5 مارس المقبل، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2024 بالمغرب.

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