ليفركوزن يتفادى الخسارة 33 مباراة متتالية

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وتفادى ليفركوزن الخسارة في 33 مباراة متتالية في كافة المسابقات ليصبح أكثر فريق تفاديا للهزيمة في تاريخ كرة القدم الألمانية.
وقال ألونسو عقب الفوز على ماينز 2 / 1 الجمعة في الدوري الألماني (بوندسلجيا) «لم أكن مهتما بهذا الرقم من قبل، ولكن الآن هذا الإنجاز يجعلني سعيدا. أنا فخور به».
وكان بايرن ميونخ هو من يحمل الرقم في تفادى الهزيمة في 32 مباراة متتالية في الفترة ما بين ديسمبر 2019 إلى سبتمبر2020. وقال مدرب ليفركوزن «يجب أيضا أن أهنئ اللاعبين.
إنه إنجاز رائع. يسعدني العمل معهم ومع ليفركوزن»، لدى ألونسو فرصة كبيرة للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وبعد مرور 23 جولة من البوندسيجا يتصدر ليفركوزن الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن ملاحقه بايرن ميونخ، الذي يمكنه تقليص الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه على لايبزج في المباراة التي تقام في وقت لاحق السبت.
ومع ذلك يظل ألونسو حذرا، حيث قال «في وقت ما ستحين اللحظة التي سأتحدث فيها عن اللقب، ولكنها لم تأت بعد.
دعونا نرى إلى أي مدى ستسير الأمور».
أرقام ليفركوزن مع ألونسو:
- تفادى الخسارة في 33 مباراة متتالية في كافة المسابقات.
- بايرن ميونخ تفادى الهزيمة في 32 مباراة متتالية.
- يتصدر ليفركوزن الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن ملاحقه بايرن ميونخ.
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