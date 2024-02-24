شكرا لقرائتكم خبر سيدات العالم يعوضن إخفاق رجال كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمة مفارقات في كرة القدم في النادي الواحد في لعبة كرة القدم بين الجنسين، فالفرق التي حقق رجالها بطولة الدوري المحلي، لم تنجح سيداتها في تحقيق البطولة.

وأصبح حال تلك الجماهير التي حققت فيها فرق السيدات بطولة الدوري في المثل الشعبي الدارج (العوض ولا القطعية)، فلعبة كرة القدم النسائية التي بدأت بفكرة اليزبيت بروجاني في سنة 1899 التي توفيت في سنة 1994 م بعد انهيارها في سنة 1996.

بعد وفاتها بعامين جاءت ابنتها وحلت مكانها وأرجعت كرة القدم النسائية.

صراع سيدات السعودية

وكرة القدم السعودية النسائية تأسست في عام 2006، ومن ثم تم إقرار الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات في 13 أكتوبر 2022 بمشاركة ثمانية فرق، هي: النصر والهلال واليمامة ونادي الاتحاد والشعلة والعاصفة وسما ومراس بإجمالي 56 مباراة، ليس بمنأى عما يحدث في أقوى وأشهر دوريات العالم، ففي الموسم الماضي الهلال لذي يعتبر النادي الأكثر حصولا على بطولات الدوري السعودي بمجموع 18 بطولة، لم يستطع فريق سيداته تحقيق اللقب الذي جاء لمصلحه غريمة النصر عقب صراع كبير مع الهلال، حيث حسم اللقب في الثواني الأخيرة من آخر مباراة في الدوري للفريقين.

وفي مصر بالرغم من حصد النادي الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023/2022، للمرة الـ 43 في تاريخه، إلا أن فريق وادي دجلة للسيدات نجح في أن يسجل كبطل تاريخي للدوري.

هيمنة تشيلسي

وفي فرنسا نجح فريق أولمبيك ليون لكرة القدم للسيدات في تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، بينما ظفر نادي باريس سان جيرمان للرجال بلقب مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2023/2022، في حين هيمن فريق سيدات تشيلسي لكرة القدم، على لقب الدوري النسائي الإنجليزي الممتاز، خلال آخر 7 سنوات، حيث حققن 6 ألقاب في الفترة من 2017 حتى 2023، بينما توج نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

والأرقام تتواصل في الموسم الكروي الجاري الذي لم ينقض بعد والذي تجاوزت بعض دوريات العالم منتصفه، إذ إن السيدات يتفوقن على فرق الرجال، بل إنهن حفظن ماء وجه فرقهن في دوري الرجال، ففي الدوري الإسباني وبعد انقضاء الجولة الـ 25 يواصل ريال مدريد تفرده في الصدارة برصيد 62 نقطة، فيما منافسه برشلونة ثالثا بـ54 نقطة، إلا أن سيدات برشلونة يتصدرن الدوري بعد مضي 18 جولة بـ 52 نقطة، فيما يحل سيدات ريال مدريد في الوصافة بـ 43 نقطة.

الجنسان في الدوريات الكروية: