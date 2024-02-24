عرض يهدد انتقال مودريتش للدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح انتقال لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي الصيف المقبل مهددا بسبب تلقي نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني عرضا مفاجئا من فريقه السابق دينامو زغرب الكرواتي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية أمس.

ووفقا لموقع «ساتا 24» الكرواتي، فإن ميركو باريسيتش، رئيس نادي دينامو زغرب، يحلم بإعادة نجم ريال مدريد الذي ارتدى ألوان النادي بين عامي 2003 و2008، حتى إنه اتصل باللاعب مؤخرا ليخبره أن الأبواب ستكون مفتوحة دائما أمامه، إذا قرر العودة.

وأوضح ذات المصدر أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 38 عاما، والذي يمتلك عروضا أيضا من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، قرر أن يمنح نفسه الوقت للتفكير، قبل الحسم في مستقبله.

وأضاف «إن الاتصالات بين باريسيتش وعائلة مودريتش متكررة، بينما أصبحت فكرة العودة إلى دينامو زغرب الآن في رأس أسطورة كرة القدم الكرواتية، الذي لعب 172 مباراة بقميص منتخب بلاده، وسجل رفقته 24 هدفا، وقدم 27 تمريرة حاسمة، كما بلغ نهائي كأس العالم 2018 الذي خسره أمام منتخب فرنسا (4-2)، كما توج أيضا بلقب الكرة الذهبية في ذات العام».

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2024، وأصبح اللاعب مرشحا لخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي، بداية من الموسم القادم، فيما ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.