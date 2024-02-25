نجوم الكرة المصرية: بيراميدز فريق بدون طموح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق سبب هزيمة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد والخروج من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

أوضح خالد جاد الله في تصريحاته عبر فضائيةTeN": "بيراميدز لا يمتلك طموح التتويج بالبطولات، والفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام مازيمبي الكونغولي".

وواصل:"لاعبو بيراميدز يحصلون على مستحقاتهم المالية بانتظام ويمتلكون عقود بمبالغ مالية، وقد يكون ذلك سبب غياب الطموح لدى الفريق".

وأتم:"لابد من تعديل لائحة بيراميدز من جانب التعامل ماليًا مع اللاعبين ولا بد أن تكون على قدر مردود اللاعبين داخل الملعب، وذلك في حال رغبة الإدارة المنافسة على الألقاب والبطولات".

فيما أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: يجب أيضًا أن يكون هدف الإدارة موحد، وأن يعلموا على وضع خطة مستقبلية للفريق، فهناك لاعبين في الفريق ليست لديهم دوافع، ومدرب قوي.

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "يجب على نادي بيراميدز البحث عن لاعبين يريدون تحقيق البطولات.. هناك أندية واعدة في الدوري المصري وحصلت على بطولات مثل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا أسرع من بيراميدز".

وودع بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.