"ليفربول ضد تشيلسي".. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد عدد من المباريات القوية، حيث يقام نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي، بجانب الكونفدرالية الأفريقية، والدوري الإسباني والإيطالي والمصري.

ويسعى ليفربول للفوز بكأس الرابطة للمرة العاشرة، بينما يهدف الزمالك للفوز على أبو سليم لمواصلة تصدر المجموعة الثانية والتأهل إلى دور الـ8 بالكونفدرالية.

نهائي كأس رابطة المحترفين

ليفربول ضد تشيلسي - 5 مساء - beIN SPORTS 1

الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر ضد سوبر سبورت - 3 عصرا - beIN SPORTS 6

الزمالك ضد أبو سليم - 6 مساء - beIN SPORTS HD

النادي الأفريقي ضد دريمز - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

اتحاد العاصمة ضد الهلال - 6 مساء - beIN SPORTS 6

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 2

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد فاركو - 4 عصرا - ontime sport 2

الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي - 7 مساء - ontime sport 1

الدوري الإسباني

قادش ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

لاس بالماس ضد أوساسونا - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مدريد ضد إشبيلية - 10 ليلا - beIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد فروزينوني - 1.30 ظهرا - ssc

نابولي ضد كالياري - 4 عصرا - ssc

إنتر ميلان ضد ليتشي - 7 مساء - ssc

ميلان ضد أتالانتا - 9.45 ليلا - ssc

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - لا يوجد في جدول البث

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2

أوكسبورج ضد فرايبورج - 8.30 ليلا - beIN SPORTS 5

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لانس - 2 ظهرا - beIN SPORTS 4

ليل ضد تولوز - 4 عصرا - beIN SPORTS XTRA 2

باريس سان جيرمان ضد ستاد رين - 6.5 مساء - beIN SPORTS 4

مارسيليا ضد مونبلييه - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 4

الدوري السعودي

الفيحاء ضد أبها - 4 عصرا - ssc

النصر ضد الشباب - 7 مساء - ssc

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