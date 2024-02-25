عبد المنصف: ميدو شخصيه غريبه جدا ومواقفه لاتنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو شخصية غريبة للغاية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : في إحدى المرات كنا مسافرين الى الإسماعيلية وأحضر سيارة موديل سنة ١٩٣٠ وكان صوتها مزعج للغاية.

واضاف : بعد أن تحركنا هطلت الأمطار ولكن ميدو أخبرني أن السيارة ليس بها مساحات وعداداتها لا تعمل ولا يوجد بها عجلة إحتياطية.

وأكمل : كانت سيارة طائشة وهذا هو المعتاد من ميدو صاحب المواقف الغريبة دائما.

وكشف عن أن ميدو سبق وأن تم إيقافه عن دخول أحد المساجد لمدة شهر بسبب خلاف مع أحد القائمين على المسجد رغم أنه كان مظلوم وأن هذا حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا.