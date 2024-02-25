موقف نيدفيد من مباراة الاهلي وبلدية المحلة في الدوري

كشف الإعلامي أمير هشام موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي من مباراة بلدية المحلة المقبلة في الدوري المصري.

وتعرض نيدفيد للإصابة أمس خلال مشاركته مع الاهلي في مباراة ميدياما الغاني بالجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس ببطولة الدوري الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير 2024.

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وستقام مباراة الاهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “نيدفيد سيخضع لاختبار طبي اليوم الأحد، لتحديد موقفه من مباراة بلدية المحلة في الدوري”.

وتابع: “سيتم حسم موقف نيدفيد من مباراة الاهلي ضد بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل عقب الاختبار، وإصابته عبارة عن ألم في عضلة السمانة”.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.