الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة الإنجليزية
ريال مدريد - إشبيلية 00:00
يوفنتوس - فروسينوني 15:30
كالياري - نابولي 18:00
ليتشي - إنتر ميلان 21:00
ميلان - أتلانتا 23:45
كأس الكونفدرالية
سوبر سبورت - فيوتشر 17:00
الهلال - اتحاد الجزائر 20:00
دريمز - الإفريقي 20:00
أبوسليم - الزمالك 20:00
سيخوخون - نهضة بركان 23:00
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