اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة الإنجليزية

- 19:00

- إشبيلية 00:00

يوفنتوس - فروسينوني 15:30

كالياري - نابولي 18:00

ليتشي - إنتر ميلان 21:00

ميلان - أتلانتا 23:45

كأس الكونفدرالية

سوبر سبورت - فيوتشر 17:00

الهلال - اتحاد الجزائر 20:00

دريمز - الإفريقي 20:00

أبوسليم - الزمالك 20:00

سيخوخون - نهضة بركان 23:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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