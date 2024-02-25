الامارات | نهائي مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» بين البرازيل وإيطاليا الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخبان البرازيلي والإيطالي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية (الإمارات 2024)، التي ستقام عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، على ملعب حي دبي للتصميم، فيما يتواجه في السادسة مساء منتخبا إيران وبيلاروسيا في مباراة الترضية لتحديد المركز الثالث.

وكانت البرازيل قد حققت فوزاً مثيراً على إيران 3-2، أمس، في الدور نصف النهائي، إذ تقدمت إيران بهدفين عن طريق علي ميرشكاري ومحمد معصومي، قبل أن يرد «راقصو السامبا» بثلاثة أهداف، حملت توقيع أليسون «هدفين»، وبريندو في الوقت القاتل.

وفي المباراة الثانية، احتاجت إيطاليا وبيلاروسيا إلى اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الطرف الثاني المتأهل للمباراة النهائية، بعد انتهاء الأشواط الثلاثة والوقت الإضافي بالتعادل 3-3، ليتمكن «الآزوري» من الفوز.

وجاءت أهداف المنتخب الإيطالي عن طريق جوسيب، وجلورداني، وزيرولا، فيما سجل أهداف منتخب بيلاروسيا إيهار بريشتسل «هدفين»، وتونيكا.