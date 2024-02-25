ريتشاردز يُشيد بـ بايلي بعد التألق مع أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، إشادة كبيرة للاعب ليون بايلي، بعد التألق الكبير له مع فريقه أستون فيلا خلال الموسم الحالي.

وأكد لاعب مانشستر سيتي السابق أن بايلي لا يتفوق عليه سوي الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول، وإيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وتحدث ميكا ريتشاردز خلال حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية"BBC"، حيث قال: "بالتأكيد نتحدث عن معدل دقائق جيد بين أهداف بايلي أو التمريرات الحاسمة، 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة، لا يوجد فوقه سوى محمد صلاح وإيرلينج هالاند فقط".

وتابع ريتشاردز تصريحاته: "بايلي يعد الأفضل في حالاته، خاصة وأنه لا يلعب لـ ليفربول أو مانشستر سيتي، لكنه يقود أستون فيلا للمراكز الأربعة الأولى، ويقاتل معهم في كل مباراة".

في سياق متصل، قال جاري لينيكر: "هو كذلك بالتأكيد، فهو نجح في صنع الفارق منذ مباراته الأولى هذا الومسم، هذا هو المستوى الذي كان يظهره في باير ليفركوزن".

الجدير بالذكر أن ليون بايلي نجح في لفت الأنظار إليه مع أستون فيلا خلال الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، وهو ما يعادل 85 دقيقة لكل هدف أو تمريرة حاسمة، خلف محمد صلاح وإيرلينج هالاند.