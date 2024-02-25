فاركو وطلائع الجيش..التعادل يحسم المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة طلائع الجيش وفاركو بهدف لمثله في في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات للجولة الرابعة عشر من بطولة دوري نايل المصري للموسم الحالي.

أحرز عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في الدقيقة 25 في شباك فاركو، ليتقدم الفريق العسكري بالنتيجة.

قبل أن يرد عمرو جمال مهاجم فاركو بهدف التعادل في الدقيقة 44.

موقف فاركو وطلائع الجيش في الدوري الممتاز:

رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.