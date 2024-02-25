جرافنبيرخ يزيد أوجاع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى ليفربول ضربة جديدة بعد تعرض لاعبه الهولندي ريان جرافنبيرخ خلال مباراة تشيلسي الجارية الأن على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كان ريان جرافنبيرخ تعرض للإصابة في الدقيقة 25 بعد تعرضه تدخل قوي من موسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي، ليبدي كلوب اعتراضه بقوة على الحكم الرابع بعدما لم يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب البلوز.

ولم يستطع جرافنبيرخ استكمال المباراة وطلب الخروج ليقرر كلوب استبداله وإشراك جو جوميز بدلا منه ما يزيد من أوجاع الريدز في قائمة اللاعبين المصابين.

لدى ليفربول العديد من الإصابات على رأسها ، أليسون في حراسة المرمى، وأرنولد وماتيب في الدفاع، بالإضافة لـ سوبوسلاي وكورتيس جونز وتياجو ألكانتارا في وسط الملعب، ومحمد صلاح وديوجو جوتا وداروين نونيز في الهجوم.

