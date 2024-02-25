ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام أبو سليم الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي في الدقائق الأولى من المباراة، التي يستضيفها ملعب 19 ماي 1956 بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/ 2024.

جاء هدف الزمالك عن طريق المهاجم ناصر منسي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة، التي تشهد أداءً قويًا من الفارس الأبيض خلال العشرين دقيقة الماضية من اللقاء.

ويستحوذ الزمالك على الكرة، حيث أضاع لاعبوه عددًا من الفرص الخطيرة، فقد أهدر يوسف أوباما فرصة مضاعفة النتيجة.

وكان الزمالك بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.