تقارير: محمد صلاح يدخل عالم التمثيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تواجد النجم المصري محمد صلاح في مدينة مانشستر لتصوير عمل هناك ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل العمل.

نشرت صحيفة "The Sun" البريطانية تقريرا بعنوان: "صلاح غزا صناعة كرة القدم، وهو الآن يحاول الدخول في تجربة جديدة لصناعة الترفيه".

وأضاف التقرير: "نجم ليفربول تواجد داخل مدينة مانشستر من أجل تصوير مشروع، ولكن لم يتم معرفة ما هو الموضوع حتى الآن".

وتابع: "وكان صلاح خلال المشهد التمثيلي يخرج من سيارة أجرة، ويستقبله اثنان من حراس الأمن، ولكن نجح النجم المصري في تجاوز الحراس والدخول إلى "The Gorilla Bar" بمانشستر".

وواصل التقرير: "سبق لصلاح أن خاض بعض الأعمال التمثيلية، خلال مشاركته في بعض الإعلانات، رفقة عدد من نجوم كرة القدم، أمثال ليونيل ميسي وجاك جريليش وبول بوكا، الذين ظهروا في إعلانات لشركة مشروبات غازية".

ويأتي هذا الإعلان في التوقيت، الذي يستعد فيه فريق محمد صلاح ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره تشيلسي، في إطار منافسات نهائي كأس كاراباو بملعب "ويمبلي".