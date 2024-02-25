شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة الحرس الملكي الثالثة للرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت بطولة رئاسة الحرس الملكي الثالثة للرماية التي أقيمت بميادين مدينة تدريب الحرس الملكي، بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل المطيري.

وتحدث رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللواء الركن محمد العمري في كلمة خلال الحفل عن الهدف من إقامة البطولة ومراحل التحضير لها وأعمال اللجان الفرعية، مقدما التهنئة للتشكيلات الفائزة.

ثم بدأت عروض الرماية الحية والفرضيات التي استعرض خلالها الرماة قدرتهم وإتقانهم لمهارات الرماية وفنونها في أجواء ساد فيها التنافس والندية على مستوى عال، حيث أظهر فيها الرماة والفرق مهاراتهم ومدى الاحترافية التي وصلوا إليها على جميع أنواع الأسلحة.

بعد ذلك أعلنت النتائج وتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى وهم الوحدة الحاصلة على كأس بطولة الرماية الثالثة والأعلى عددا من الميداليات والكؤوس بجميع المسابقات «قوة السيف الأجرب».