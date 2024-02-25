الامارات | الزمالك يواصل التألق في الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على أبو سليم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز أمام أبو سليم الليبي، بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، على ملعب عنابة بالجزائر.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بجانب أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، وأقيمت مباراة الفريقان في الجزائر، بسبب عدم اعتماد ملعب فريق أبو سليم في ليبيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وواصل الزمالك صدارته لترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مواجهات والتعادل في لقاء وحيد، وكان الزمالك حسم تأهله من المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية، بعدما وصل إلى النقطة العاشرة من الجولة الماضية (الجولة الرابعة).

ويتأهل الزمالك بهذه النتيجة، متصدراً للمجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية، وتتبقى مباراة أخيرة في الجولة السادسة ستكون أمام سوار الغيني بالقاهرة يوم الأحد 3 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1. الزمالك - 13 نقطة - 5 مباريات.

2. أبو سليم الليبي - 9 نقاط - 5 مباريات.

3. ساجرادا الأنجولي - 4 نقاط - 4 مباريات.

4. سوار الغيني - بدون نقاط - 4 مباريات.

وتقام مباراة سوار الغيني مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة في تمام الساعة 11 مساءً اليوم الأحد بتوقيت الإمارات.