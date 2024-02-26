ريال مدريد يسقط إشبيلية بهدف مودريتش ويعزز صدارته لـ الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على نظيره إشبيلية بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول متكافئاً في بدايته حيث تبادل الفريقين الهجمات قبل أن ينجح فينسيوس جونيور في هز الشباك بالدقيقة العاشرة قبل أن يتم الغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفار بداعي وجود تسلل.

سيطر ريال مدريد بشكل كبير على وسط الملعب وحاول إختراق دفاع إشبيلية المتمركز بشكل جيد عن طريق الأطراف دون خطورة واضحة.

كثف الريال ضغطه في الدقائق الأخيرة وسدد تشوايميني كرة خطيرة مرت جوار القائم، ثم توغل براهيم دياز داخل المنطقة واهدر فرصة أخرى مؤكدة.

وسدد فالفيريدي نجم وسط ريال مدريد تصويبة صاروخية تصدى لها حارس إشبيلية بصعوبة لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 0-0.

الشوط الثاني

ضغط ريال مدريد بقوة مع إنطلاق الشوط الثاني وأجبر إشبيلية على التراجع لوسط ملعبه، وكاد فالفيردي أن يحرز اول الأهداف الا أن تسديدته إرتدت من القائم.

وتصدى نيلاند حارس إشبيلية لفرصة محققة في الدقيقة 55 بعدما أبعدا تسديدة خطيرة لفينسيوس جونيور.

إستمرت محاولات فريق العاصمة الإسبانية حتى نجح المخضرم لوكا مودريتش في خطف هدف التقدم بالدقيقة 81 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

بهذه النتيجة عزز ريال مدريد صدارته لجدول الترتيب برصيد 65 نقطة بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز 15.