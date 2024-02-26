تقارير: فتح تحقيق مع كريستيانو رونالدو لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية سعودية فتح تحقيق مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن التحقيق مع رونالدو بسبب الحركة غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وبحسب مصادر الصحيفة أن لجنة الانضباط تدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال المباراة، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في فوز النصر على الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

اقرأ أيضَا:

"ارتجاج وكسر".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

"بعد الفوز على طلائع الجيش".. الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي سوبر الطائرة