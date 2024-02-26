"الدوري الإنجليزي".. جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الإثنين عدد من المباريات القوية، حيث تقام مباراة في الدوري الإنجليزي، و3 مواجهات في الدوري المصري، بجانب لقائين في الدوري السعودي.

ويسعى الإسماعيلي إلى مواصلة النتائج الإيجابية منذ التعاقد مع صفقات في الانتقالات الشتوية الماضية، بينما يريد الهلال السعودي تعزيز تصدره لدوري روشن.

الدوري الإنجليزي

وست هام ضد برينتفورد - 10 ليلا - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الجونة - 4 عصرا - ontime sports 1

زد ضد إنبي - 4 عصرا - ontime sports 1

المقاولون العرب ضد المصري - 7 مساء - ontime sports 2

الدوري السعودي

الهلال ضد الاتفاق - 4 عصرا - ssc

الاتحاد ضد الوحدة - 7 مساء - ssc

الدوري الإيطالي

روما ضد تورينو - 7.30 مساء - ssc

لاتسيو ضد فيورنتينا - 9.45 ليلا - ssc

الدوري الإسباني

جيرونا ضد رايو فاييكانو - 10 ليلا - beIN SPORTS 3

ليلا - beIN SPORTS 3

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