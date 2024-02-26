الامارات | العين وشباب الأهلي يُطاردان الوصل.. والسعادة لـ «غوران»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ اللاعب الكونغولي، جوسنا لوليندو، العين من السقوط في فخ التعادل السلبي أمام مستضيفه بني ياس، وسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ «الزعيم» على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ورفع العين رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن الوصل المتصدر، لكن العين له مباراة مؤجلة مع الجزيرة، فيما تجمّد رصيد بني ياس عند النقطة 17.

وفوّت الزعيم على نفسه فرصة حسم المواجهة في وقت مبكر، حينما أضاع لاعبه المغربي سفيان رحيمي ضربة جزاء حصل عليها بعد عرقلته من قبل مدافع بني ياس، خميس المنصوري، تصدى لها الحارس فهد الظنحاني ثم القائم، وأبعدها الدفاع بعد ذلك «45+6».

وسيطر العين، على مجريات اللعب في شوطي المباراة لكنه عجز عن التسجيل في الوقت الأصلي بفضل يقظة حارس بني ياس فهد الظنحاني، الذي لم يستطع في الدقائق الأخيرة التصدي لتسديدة جوسنا لوليندو التي أطلقها من داخل الصندوق.

من جانبه حقق شباب الأهلي، المطلوب وفاز على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، ليحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما بقيت له مباراة مؤجلة مع حتا، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 11 في المركز الـ12.

وافتتح ايغور جسيوس، التسجيل لمصلحة «فرسان دبي» بعد مرور سبع دقائق فقط، من ضربة رأس، وعزز البرازيلي جويلهيرم داسيلفا تقدم شباب الأهلي بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من خارج الصندوق «58».

ووضع البرازيلي الآخر رينان فيكتور، بصمته في شباك عجمان مستغلاً هفوة دفاعية وسدد كرة أرضية ارتطمت بقدمي بلال يوسف، وسكنت المرمى «75».

من جانبه تذوق الوحدة انتصاره الأول مع مدربه الصربي، غوران توفيجدزيتش، بفوزه على البطائح (2-1) في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد. وتقدم البطائح عبر الكاميروني، بيتروس بوميل، بعد تمريرة أحمد موسى، ليُسدد من على مشارف منطقة الـ18 على يمين حارس العنابي «45».

وتمكن الإيراني، أحمد نور الله من تسجيل واحد من أجمل أهداف الجولة (على الطائر) مستغلاً عرضية عبدالله الكربي، «51»، ثم نجح الأوزبكي، حوجيمات إركينوف، في تسجيل هدف الفوز من صناعة عمر خريبين «78».

ورفع «العنابي» رصيده للنقطة 24 في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد البطائح عند 16 نقطة في المركز التاسع.