الامارات | منتخب البرازيل يتزيّن بالنجمة السادسة في «مونديال الشاطئية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المنتخب البرازيلي بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، على وقع انتصاره على نظيره الإيطالي بنتيجة (6-4)، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، أمس، على ملعب حي دبي للتصميم، ليحصد منتخب «السيليساو» لقبه السادس في مونديال الشاطئية (رقم قياسي).

وسبق لمنتخب البرازيل الفوز باللقب أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، فيما يعد هذا ثالث نهائي يخوضه المنتخب الإيطالي ويخفق في إحراز اللقب، بعد عامي 2008 و2019، حيث أحرز فيهما الوصافة أيضاً.

وتوّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، المنتخب البرازيلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال المنتخب الإيطالي الميداليات الفضية.

ونجح منتخب البرازيل المصنف الأول على العالم، الذي لم يغب عن أي مشاركة في تاريخ مونديال الشاطئية على مدار 12 نسخة متتالية، في فرض تفوقه على بطل أوروبا، على الرغم من أنه عانى في الشوط الأول الذي شهد تقدم المنتخب الإيطالي بهدف عن طريق جيتومالي، من تسديدة استقرت على يمين الحارس، لتضغط بعدها البرازيل إلى أن نجح رودريغو في تسجيل التعادل من لمسة ساحرة، وفي الشوط الثاني تمكنت البرازيل من استغلال البطاقة الحمراء التي حصل عليها الحارس الإيطالي، كاسابيري، ليمنح رودريغو منتخب بلاده التقدم.

ونجح المنتخب الإيطالي في العودة للمباراة، فتمكن توماسو فازيني من إدراك التعادل، لكن البرازيل ردت بهدفين متتاليين عن طريق برونو كزافيه، وجينوفالي بالخطأ في مرماه، ومع الشوط الثالث والأخير نجحت البرازيل في زيادة «غلة الأهداف» عن طريق بريندو ورودريغو، بينما سجل توماسو فازيني وجينوفالي، الهدفين الثالث والرابع لمنتخب إيطاليا على التوالي.

وكان المنتخب الإيراني قد نال الميدالية البرونزية بعدما فاز على منتخب بيلاروسيا (6-1)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقدمت إيران في الشوط الأول بهدفين عن طريق كل من محمد بور وعلي ميرشكاري، ثم عزز كل من محمد مرادي ورضا أميري ومحمد معصومي، من تقدم فريقهم بإضافة ثلاثة أهداف متتالية في الحصة الثانية. وفي الشوط الثالث، هدأت المباراة إلى حد كبير، لكن المنتخب الإيراني واصل التسجيل، حينما أضاف له محمد علي مختاري هدفاً سادساً، ليرد عليه ميكيا تشايكوسكي بهدف بيلاروسيا الوحيد.

الجوائز الفردية:

- المنتخب المثالي: البرتغالي.

- الهداف الذهبي: إيهار بريشتسل «بيلاروسيا».

- الهداف الفضي: مارتنيز «البرتغال».

- الهداف البرونزي: محمد علي مختاري «إيران».

- القفاز الذهبي: تياغو بوبو «البرازيل».

- أفضل لاعب ذهبي: جوسيب جونيور «إيطاليا».

- أفضل لاعب فضي: مارسينينهو«البرازيل».

- أفضل لاعب برونزي: إيهار بريشتسل «بيلاروسيا».