"بعد الفوز على الداخلية".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة ال 14 بالدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للعودة لاستكمال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس، عندما يلاقي نظيره سوار الغيني، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي الزمالك ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المركز الأول، بعد تحقيق الفوز على حساب أبو سليم الليبي في لقاء الجولة الخامسة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليصل إلى النقطة رقم 13 في المجموعة، وفي انتظار لقاء الجولة السادسة والأخيرة.

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