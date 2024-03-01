اتحاد الكرة يقترب من معاقبة الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اقتراب توقيع عقوبة على هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر.

وقال المصدر: "هيثم عرابي هاجم عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، على هامش مباراة سموحة و مودرن فيوتشر في الدوري المصري، من المقصورة الرئيسية، وقال له على مرأى ومسمع الجميع "عملت اللي انت عايزه".

ورفض عامر حسين طلب مودرن فيوتشر، بتأجيل مباراته مع سموحة، وكان طلب فيوتشر مبررا بتأخرهم عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا بعد مباراة سوبر سبورت، إذ وصل الفريق يوم 27 فبراير لظروف الطيران، ثم سافر بعدها إلى الإسكندرية يوم 28، وخاض لقاء سموحة يوم 29.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره الهلال الليبي، يوم الأحد المقبل، في لقاء الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى دور الـ16 من الكونفدرالية الإفريقية.

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