جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، على موعد اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 مع العديد من المنافسات قوية وهامة في مختلف الدوريات الكبرى حول العالم، فتشهد مواجهات بالدوري الانجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري روشن السعودي وغيرها من المسابقات نرصدها إليكم كالتالى..

جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 والقنوات

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد x تشيلسي - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

إيفرتون x وست هام يونايتد - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

فولهام x برايتون - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

نيوكاسل يونايتد x وولفرهامبتون - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

نوتينغهام فورست x ليفربول - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

توتنهام x كريستال بالاس - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

لوتون تاون x أستون فيلا - السابعة والنصف بتوقيت 3، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.



مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية x ريال سوسييداد - الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

رايو فاليكانو x قادش - الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

خيتافي x لاس بالماس - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

فالنسيا x ريال مدريد - العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي x بلدية المحلة - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - ONTime Sports.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخليج x الشباب - الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.

ضمك x الاتفاق - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.

الأهلي x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت بتوقيت السعودية - SSC HD.



مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين x بوروسيا دورتموند - الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

ماينز x بوروسيا مونشنغلادباخ - الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

بوخوم x لايبزيغ - الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

هايدنهايم x آينتراخت فرانكفورت - الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

دارمشتات x أوغسبورغ - الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

فولفسبورغ x شتوتغارت - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي x ساليرنيتانا - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

مونزا x روما - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

تورينو x فيورنتينا - التاسعة الا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا الربع بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.



مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صن داونز x مازيمبي - الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

بيراميدز x نواذيبو - الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

سيمبا x جوانينغ غالاكسي - السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

الوداد الرياضي x أسيك ميموزا -السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

الترجي الرياضي x الهلال السوداني -السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

بيترو أتلتيكو x النجم الساحلي السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

