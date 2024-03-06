شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. حسام أشرف ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة، الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بالوصول إلى الهدف التاسع له متقدما على جناج سيراميكا أحمد بلحاج صاحب الثمانية أهداف، عقب إقامة اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2024 مباريتان ضمن الجولة الـ15 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيرة سموحة بينما التقى طلائع الجيش مع الداخلية.

المصرى البورسعيدى يهزم سموحة بهدفين ويرتقى لوصافة دورى NILE

نجح فريق المصرى البورسعيدى فى الفوز على سموحة بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دورى nile.

طلائع الجيش والداخلية يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE

اكتفى فريقا طلائع الجيش والداخلية بالتعادل السلبى فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى فى مواجهة قوية للفريقين.





جدول ترتيب هدافى دورى Nile