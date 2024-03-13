شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتعادل مع زد 2 - 2 وينفرد بصدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
تقدم عبد الرحمن البانوبي لفريق زد في الدقيقة 21 من زمن المباراة، وعادل محمد الشامي النتيجة في الدقيقة 55، قبل أن يعود شادي حسين ويسجل الهدف الثاني لزد في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل المصري هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسن علي، أمادو با، يوسف الجوهري، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.
في المقابل جاء تشكيل نادي زد كالتالي: الحارس: علي لطفي، والدفاع: أحمد زكي –مصطفى العش –عبد الله بكري –أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: عبد الرحمن البانوبي – محمود نبيل– أحمد الصغيري، والهجوم: ماتا ماجاسا – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
