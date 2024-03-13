شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتعادل مع زد 2 - 2 وينفرد بصدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلا قاتلا مع زد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن البانوبي لفريق زد في الدقيقة 21 من زمن المباراة، وعادل محمد الشامي النتيجة في الدقيقة 55، قبل أن يعود شادي حسين ويسجل الهدف الثاني لزد في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل المصري هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسن علي، أمادو با، يوسف الجوهري، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.

في المقابل جاء تشكيل نادي زد كالتالي: الحارس: علي لطفي، والدفاع: أحمد زكي –مصطفى العش –عبد الله بكري –أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: عبد الرحمن البانوبي – محمود نبيل– أحمد الصغيري، والهجوم: ماتا ماجاسا – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".