الاتحاد يضرب الفتح برباعية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فرق الاتحاد فوزًا عريضًا على الفتح برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب سالم عبدالله النجدي هدف التقدم لفريق الفتح في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، قبل أن يتمكن الاتحاد من قلب النتيجة وتسجيل هدفين عن طريق عبد الرزاق حمدالله من ضربة جزاء في الدقيقة 39 و جوتا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد مازن الغامدي هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يقلص سعد فهد الشرفاء الفارق للفتح ويسجل الهدف الثاني، ثم وقع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على الهدف الرابع للنمور في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن قادش ومدالله العليان.

الوسط: أحمد الغامدي، نجولو كانتي وفيصل الغامدي.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو وفيلبي جوتا.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 43 نقطة، في حين يتواجد فريق الفتح في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة.