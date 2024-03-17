محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي أمام مانشستر يونايتد

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا ضد مانشستر يونايتد، بعد هدفه على ملعب الأولد ترافورد.

ويشارك محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 45+2.

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واستغل قائد منتخب مصر، كرو مرتدة من حارس اليونايتد بعدما تصدى لتسديدة من داروين نونيز، ليضعها الفرعون المصري في الشباك.

وبذلك أصبح محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد.

وسجل صلاح 13 هدفًا في شباك اليونايتد وصنع 4 آخرين خلال 14 مباراة، بواقع 17 مساهمة.

ويتقدم ليفربول على الشياطين الحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث نجح في تحويل تأخره إلى تقدم في الشوط الأول.