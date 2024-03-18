شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يكشف لأول مرة سر عدم انضمامه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز لأول مرة سبب عدم انتقاله للأهلي بعد المفاوضات التي جرت معه خلال يناير الماضي. وقال حمدي فى تصريحات لبرنامج الكلام مع المظبوط مع هاني حتحوت، "إنه عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق الأحمر وأمير توفيق لإتمام التفاصيل المالية لإتمام التعاقد مع النادي، لكنني فوجئت بعدها بتوقف المفاوضات فجأة".

وأضاف، "لا أعرف سببا واحدا لعدم انتقالي للأهلي وتوقف المفاوضات خلال يناير الماضي لكنني أركز مع بيراميدز حاليا".