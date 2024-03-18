شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: بقالي 3 سنين الحكم رقم 1 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أنه الأفضل فى مصر فى الثلاث السنوات الأخيرة وهذا بشهادة الجميع بمجال الحكام. وقال إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "بقالى 10 سنوات جمهور السوشيل ميديا يهاجمنى بشكل كبير ولم أنشغل بهذة الأمور وتركيزي دائما داخل الملعب".

وأضاف إبراهيم نور الدين، "فى حالات أقوم بالرد عليها خلال مواقع التواصل الاجتماعى للحفاظ على اسمى فقط".

وتابع إبراهيم نور الدين، "جمال الغندور أفضل حكم فى تاريخ مصر".

واختتم إبراهيم نور الدين حديثه قائلا، "المهندس هانى أبوريدة ساعدنى على إجراء تحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية تحكيميا من قبل الكاف، ولكن جمال علام رفض الأمر وطالبنى بتأجيله".