شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتوى غضب محمد حمدى لاعب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخمد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ثورة غضب محمد حمدى لاعب الفريق السابق، والذى كان قد أعلن أنه سيتقدم بشكوى ضد نادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، والاستغناء عنه العام الماضى قبل غلق القيد بيومين فقط.

وتدخل حسين لبيب وتواصل مع اللاعب وأبلغه بأن الأزمة سيتم حلها خلال الفترة المقبلة.

محمد حمدى قال فى تصريحات تليفزيونية سابقة إنه يتبقى له مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه لم يحصل عليها منذ رحيله، وقرر تقديم شكوى ضد النادي، إلا أن حسين لبيب رئيس الزمالك تدخل لحل الأزمة التي ما زالت قائمة حتى هذا التوقيت.